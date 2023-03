“Giornata da segnare in agenda quella di sabato prossimo 11 marzo a San Salvo quando verrà inaugurato il cammino dedicato a Mahsa Amini, morta in Iran dopo essere stata arrestata per aver indossato il velo in modo “sbagliato”. Un percorso di sensibilizzazione della comunità per sostenere tutte le donne, ragazze e bambine iraniane e afghane che lottano per vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti fondamentali.

L’Amministrazione comunale di San Salvo ha condiviso la richiesta sollecitata dall’Associazione Dafne, impegnata da anni nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza contro le donne. Appello raccolto dal sindaco Emanuela De Nicolis, che fa il paio con la mozione dell’Anci nazionale che impegna i Comuni a promuovere manifestazioni per informare sui diritti negati alle donne in Iran e Afghanistan.

Per queste ragioni il Comune di San Salvo e l’Associazione Dafne invitano tutti i cittadini sabato alle ore 9:30 in villa comunale, nei pressi dell’Aquilone (nato come simbolo di libertà delle donne afghane), per percorrere assieme un tratto di strada della zona industriale, le campagne a confine con il Molise, la marina di San Salvo, il biotopo costiero e attraverso la pista ciclopedonale ritornare al punto di partenza.

Hanno aderito all’iniziativa Legambiente, Nordic walking I Sentieri del Qi, la Podistica San Salvo e il Velo Club San Salvo.