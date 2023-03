AL CENTRO BERLINGUER AL VIA TRE NUOVI CORSI DEL PROGETTO GIOVANI

Continuano presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.71 le attività promosse dal Progetto Giovani in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili. La prossima settimana partiranno tre nuovi corsi: produzione musicale mercoledì 15 marzo alle ore 15 con Umberto Palazzo; scacchi lunedì 20 marzo alle ore 18.30 con Ilario Paglione; filmmaking martedì 21 marzo alle 18 con Simone Zeoli. I corsi sono gratuiti e riservati a coloro che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 30 anni.

“Grazie a tutti coloro - dichiara il sindaco, Francesco Menna - che collaborano con l’assessorato alle Politiche giovanili. Il servizio del Progetto giovani fornisce delle opportunità, a titolo gratuito, ai giovani che vogliono coltivare passioni e scoprire nuove discipline. Svolgere queste attività in uno spazio pubblico è importante per la socializzazione e l’inclusione tra le nuove generazioni”.

“Tre nuovi corsi molto interessanti - dichiara l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - inizieranno a breve al Centro Berlinguer. Durante il corso di produzione musicale saranno forniti gli strumenti per orientarsi fra i software e le attrezzature, le regole base di un arrangiamento funzionante, i trucchi per avere un buon risultato con pochi mezzi, elementi di scienza del suono e come comportarsi qualora si abbia a disposizione una vera sala di registrazione. Inoltre, sarà illustrato come immettere sul mercato i brani senza muoversi dal proprio computer, come stampare su supporto il proprio materiale, le funzioni dell’ufficio stampa, dell’editore, del manager e dell’agenzia. Ci saranno cenni storici sulle canzoni che hanno cambiato il corso della popular music e quindi della nostra cultura in generale. Per quanto riguarda il corso di filmmaking verranno spiegate ai partecipanti le varie fasi di lavoro: dalla creazione artistica agli elementi di pre-produzione, produzione e post-produzione. Si parlerà anche di attrezzature, di reparti, personale e saranno trattate le nozioni basiche di fotografia, audio, scenografia e costumi. Infine, partirà il corso di scacchi in cui verranno spiegate le regole e le strategie fondamentali per principianti”.

Info e contatti:

email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

tel: 346/8938206 Giorgia Berardi