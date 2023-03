Primo Caldo, tutti sul Lungomare a Vasto Marina

Oggi, giornata quasi estiva, siamo a marzo e la gente si è riversata sul lungomare di Vasto Marina. Anch'io l’ho percorso in lungo e largo. A piedi o in bicicletta è un ottimo modo per esplorare la zona facendo esercizio e godendosi lo splendido scenario, così sei in grado di esplorare zone più tranquille e gemme nascoste, che non sono facilmente accessibili in auto.

La vista mozzafiato dal pontile. Il pontile è un ottimo punto di osservazione per ammirare la bellezza paesaggistica del mare e della costa e può offrire una prospettiva unica che non è facilmente accessibile da altri luoghi. La vasta distesa del mare, l'ondeggiare delle onde e la costa frastagliata che si estende in lontananza, il sole proietta un caldo bagliore sull'acqua, creando uno straordinario spettacolo visivo. Molte persone scoprono che stare in acqua, anche su un pontile, può essere un'esperienza rilassante e ringiovanente. La tranquillità dell'acqua e le ampie vedute possono aiutare a liberare la mente e ridurre lo stress, rendendolo un luogo ideale per rilassarsi e distendersi.

Nel complesso una prospettiva unica della bellezza naturale del mare e della costa.

Sulla spiaggia c'è chi cammina, chi fa surf, chi prende il sole e chi gioca. Alcuni temerari fanno il bagno. La spiaggia è un posto meraviglioso che offre una vasta gamma di attività per soddisfare diversi interessi e preferenze. Ad alcune persone piace fare una piacevole passeggiata lungo la riva, sentire la sabbia tra le dita dei piedi e godersi la fresca brezza del mare. Camminare sulla spiaggia può essere un ottimo modo per rilassarsi e distendersi, facendo anche un po' di esercizio respirando aria fresca.

Prendere il sole può essere un ottimo modo per ottenere una sana dose di vitamina D. Nel complesso, la spiaggia offre una vasta gamma di attività che possono soddisfare diversi interessi e preferenze, rendendola una destinazione popolare per persone di ogni età e provenienza.

In tutti i lidi balneari c'era qualcuno al lavoro per prepararsi all'arrivo della Pasqua e alla prossima stagione estiva. La preparazione per le stagioni pasquali ed estive sono iniziate ed si stanno svolgendo una serie di compiti, come rinnovare e pulire gli spazi, assumere e formare il personale e pianificare eventi ed attività per attirare gli ospiti. Nel complesso, la preparazione per la Pasqua e la stagione estiva è un processo importante per le località balneari, in quanto consente loro di offrire agli ospiti la migliore esperienza possibile e di capitalizzare l'afflusso di turismo durante questi periodi di viaggio popolari.

Ho pedalato anche nella pineta marittima, che costeggia la pista ciclopedonale che da Vasto porta a San Salvo, sensazione davvero incredibile! L'odore dei pini, il suono delle foglie che frusciano nella brezza e la sensazione dell'aria fresca sul viso. E’ stato tonificante e rinfrescante, un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e fare un po' di esercizio allo stesso tempo. Qui ho incrociato un signore, avanti con l'età, che correva a torso nudo nella pineta a confermare l'ottima temperatura di oggi. Tante le famiglie con bambini che ho incontrato sul lungomare. Tutte lì per godersi la spiaggia e la rinfrescante brezza marina. Molte famiglie vedono questa come un'opportunità per trascorrere del tempo di qualità insieme, rilassarsi e divertirsi al sole. Camminare ed andare in bicicletta sul lungomare può offrire molti vantaggi, come migliorare la forma fisica, ridurre i livelli di stress e offrire l'opportunità di godere della bellezza naturale della costa. Molte persone apprezzano anche l'aspetto sociale di queste attività, in quanto possono essere un ottimo modo per incontrare nuove persone e trascorrere del tempo con amici e familiari. Oltre ai benefici salutari e sociali, passeggiare ed andare in bicicletta sul lungomare può essere anche un'attività divertente e piacevole.