Progetto STEMLab 2023 al Rodari di San Salvo

Con il mese di marzo possiamo dire avviata la fase più operativa del nostro progetto. Dal 15 marzo e fino a giugno, le attività del Progetto STEMLab 2023 dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari “di San Salvo, coinvolgeranno più di 140 bambini pronti a sperimentare, collaborare e condividere momenti preziosi di crescita e formazione.

Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica saranno affrontati negli spazi laboratoriali di Via De Vito e Via Verdi, di recente inaugurati, con una metodologia fortemente inclusiva improntata sull’ aiuto reciproco, sulla condivisione e sul fare per apprendere. Attraverso la sperimentazione educativa legata al mondo delle materie scientifiche (tinkering, coding, inquiry based learning, robotica educativa, engineering), infatti, STEMLab 2023 promuove la costruzione di relazioni con un approccio inclusivo, in cui le bambine e i bambini acquisiscano soft skills fondamentali per la loro crescita come la creatività, il problem solving, la capacità di innovare, la resilienza, la leadership e lo spirito collaborativo.

L’ Istituto Rodari continua a promuovere una scuola motivante, inclusiva, aperta alle nuove prospettive, proiettata e orientata al futuro, ma che fa tesoro della tradizione e la reinterpreta sotto una luce nuova.