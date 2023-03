PATTO DI COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E IL COMUNE DI VASTO

Importante collaborazione quella iniziata questa mattina tra il Comune di Vasto e l' azienda Marchesani forniture che ha aderito al progetto adotta una telecamera. Sono state infatti istallate tre telecamere ad altissima risoluzione e ad ampio raggio che controllano l' entrata e l'uscita di via del Porto. Nello specifico l'installazione dell’impianto, a cura e spese del proponente, ha finalità di interesse pubblico. " In questo modo i cittadini autorizzano le forze dell’ordine a visionare le immagini protette dalla privacy.

Aiutatemi a realizzare il grande fratello a Vasto" è l’appello del sindaco Francesco Menna. “Sarà importante la collaborazione dei cittadini, imprese, banche, supermercati, farmacie, aree di servizio, condomini. Un progetto - ha sottolineato il sindaco a cui tengo molto. Voglio essere, lasciatemi passare il termine, anche un sindaco oculista che metterà gli occhiali alla città per vedere meglio".

Se tutti dovessero aderire - rimarca l’assessore alla sicurezza Carlo Della Penna - diventeremo Comune modello in Italia che non dovrà attendere le lungaggini dei bandi e dei finanziamenti. Il primo cittadino e l’assessore Carlo Della Penna in occasione del sodalizio hanno consegnato ad Umberto Marchesani rappresentante della Marchesani forniture un attestato di merito come cittadino virtuoso.