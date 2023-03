Nasce il servizio: "Assistere in Casa"

E' stato presentato l'11 marzo presso l'hotel Excelsior a Vasto Marina un sistema di rete che coinvolge figure indispensabili alle esigenze del paziente e dei familiari, dove confluiscono tutti i servizi utili. Altra motivazione profonda è che esso vuole sopperire in parte ad un grosso problema sociale, quale la burocrazia che crea disagi, perché i tempi sono troppo lunghi e spesso non si sa come accedere ai servizi messi a disposizione dalla sanità. Grazie a questo servizio si sono creati posti di lavoro per persone specializzate, che ormai si sentivano fuori dal mondo del lavoro. Per l'occasione abbiamo posto delle domande al Presidente dell'associazione il signor Alberto Giuliani:

- Presidente buonasera, qual’ è stata la motivazione per aver fondato il servizio "Assistere in casa"?

“Assistere in Casa nasce dalla volontà e dall’evidenza comune dei soci dipendenti della cooperativa di volere offrire un supporto maggiore alla cittadinanza. Educatori, assistenti sociali, psicologi, infermieri, oss, medici, le quali hanno messo in luce le reali necessità della persona. Grazie all'esperienza maturata, abbiamo imparato ad ascoltare e interpretare i bisogni dei nostri assistiti e delle loro famiglie e, quindi, sappiamo bene come fornire loro un aiuto su misura e di qualità, grazie ad un supporto efficace, personalizzato, tempestivo”.

- Che tipo di servizi offrite?

“Gestiamo qualsiasi richiesta di aiuto in maniera tempestiva e personalizzata da parte del cittadino sia in campo sanitario che socioassistenziale: servizi di telemedicina, servizi medico-specialistici, servizi socio-sanitari, servizi di riabilitazione, servizi di supporto psicologico, servizio ambulanza e trasporto disabili. Assistere in casa è una realtà solida grazie alla rete di professionisti qualificati, esperti e affidabili, presenti in maniera capillare in tutto il territorio nazionale. Siamo capaci di garantire una presa in carico tempestiva e un servizio di eccellente qualità nelle case delle persone fornendo ascolto attivo, supporto psicologico e assistenza sociosanitaria”.

- I servizi sono a pagamento? Si possono effettuare convenzioni? Se si, quali sono le strutture che ne possono usufruire? Anche a gruppi di assistenza si possono concedere? Se il servizio viene richiesto da singole persone c'è comunque un trattamento di riguardo anche in considerazione dei redditi delle persone richiedenti? Si sa che ci sono pensionati che magari riescono a stento a sostenersi e presentando una documentazione particolare, potrebbero avere riduzioni di prezzo?

“I servizi sono a pagamento, ma non abbiamo un listino prezzi. I costi delle nostre prestazioni sono costruiti ad-hoc, in base alle necessità del paziente, all’esigenza, alle loro possibilità, avendo sempre come obiettivo principale la salute dell’utente. Assistere in casa mira al benessere del cittadino, prendendo in carico a 360° la persona e la sua famiglia e personalizza i servizi adattandoli perfettamente alla richiesta ricevuta, come se fosse un vestito cucito su misura”.

- Anche del trasporto potete occuparvene?

Assolutamente si. Tra i nostri numerosi servizi alla persona garantiamo anche il servizio trasporto ambulanza e trasporto disabili.

- Come si attiva il servizio di assistenza a domicilio? Siete a disposizione anche la notte e la domenica in caso di emergenza? Avete un numero di soccorso notturno?

“Assistere in casa offre un servizio personalizzato, tempestivo e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, anche durante i weekend o nei festivi. E’ possibile chiamare il numero verde 800.001.000. Ci saranno dei professionisti a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e necessità. Il nostro servizio si basa su attività programmate. Possiamo gestire le richieste dando delle priorità, ma non possiamo sostituirci ai servizi di emergenza e urgenza territoriali. In ogni caso qualsiasi chiamata arrivi nella nostra centrale operativa verrà gestita consigliando al cittadino il percorso più idoneo da seguire”.

- Quali sono i comuni dove potete arrivare per offrire i vostri servizi? Avete altre sedi oltre quella di Lanciano?

“Godiamo di numerose sedi dislocate su tutto il territorio italiano garantendo un’assistenza capillare di qualità grazie all’intervento dei nostri soci-dipendenti, professionisti qualificati, esperti e affidabili. Sul territorio abruzzese abbiamo 3 sedi: Vasto, Lanciano e Chieti”.

Grazie sig. Giuliani, la salute è il primo fondamentale diritto del cittadino e il vostro servizio contribuisce a colmare una lacuna sulla quale non si poteva più rimanere a guardare senza fare nulla.