Si è tenuto il direttivo del Circolo cittadino del Pd di Scerni. "Un incontro proficuo per affrontare e per confrontarci sulle questioni quotidiane della nostra Comunità e sul suo futuro", afferma la Segretaria del Pd di Scerni, Claudia D'Ercole che, nel ringraziare i membri del Direttivo per la presenza e la sempre costante dedizione al Partito Democratico e alle problematiche della comunità locale, sottolinea al contempo la grande voglia riscontrata ieri sera di ripartire, "con più forza ed energia per ridare a Scerni una guida di centrosinistra e con quanti desiderosi di portare e di apportare crescita e sviluppo della nostra Comunità. Dialogheremo anche con la società civile aprendoci alla costruzione di un centrosinistra allargato che abbia come priorità il bene di Scerni e la sua affermazione".

"Idee e progetti ci sono ed è necessario partire fin da ora, e lo faremo - prosegue la D'Ercole - anche dando alla nostra comunità una sede nella quale ritrovarsi e confrontarsi. Dobbiamo e vogliamo guardare al domani curando l'oggi perché solo così potremmo, tutti insieme, costruire un bel progetto da presentare alla città fatto di idee, di concretezza e di persone che credono nello sviluppo e nella crescita di Scerni".



"Colgo l'occasione - aggiunge la D'Ercole - per ringraziare i tanti cittadini che il giorno delle primarie del Partito Democratico si sono recati a votare esprimendo il loro voto per il rinnovo del Segretario nazionale del PD. E' stata una bella e partecipata giornata di festa e di democrazia. Con Elly Schlein Segretaria nazionale del Pd, con Stefano Bonaccini, Presidente e con il territorio, lavoreremo e daremo il nostro apporto e supporto per contrastare il centrodestra".



"Quella di ieri sera - conclude la D'Ercole - è stata decisamente una bella serata. Presto ci riuniremo nuovamente per dare seguito a questa che posso definire la "ripartenza". E lo faremo con l'esperienza di chi in questi anni c'è stato e con chi vorrà esserci. Ringrazio, a nome di tutto il Direttivo, il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna per essere venuto ieri sera e che non solo ci ha delucidato su tematiche territoriali quali il Civeta e sugli iter avviati in Provincia riguardanti la nostra Comunità, ma si è anche fatto carico delle istanze da noi presentate".



