Lettera aperta del Circolo Pertini allâ€™Amministrazione Comunale di San Salvo

Il Circolo Sandro Pertini di San Salvo ritiene opportuno intervenire su una delle opere incompiute che proseguono sul territorio della nostra città e che tanto servirebbe ai nostri cittadini. È il caso del Parcheggio di Via Montegrappa che non può essere assolutamente lasciato nello stato di abbandono in cui attualmente si trova.

Come Circolo dell’Avanti Sandro Pertini San Salvo non amiamo tornare sulle vicende del passato, sulle diatribe, sulle polemiche che intorno a questa vicenda si sono negli anni susseguite, preferiamo lasciare questo esercizio alle coscienze di ognuno, così come pure sulle responsabilità, ognuno sa e chi ne ha sarà destinato a viverci. Riteniamo però, sia ora di pensare al futuro. Questa struttura è necessaria per la vivibilità della nostra città, la potrebbero sfruttare i dipendenti comunali, gli amministratori, i frequentatori che arrivano alla nostra città.

Il parcheggio di Via Montegrappa è un servizio utile per tutta la città e in modo particolare residenti di Via Savoia. Pensare al fatto che chiunque possa avere la possibilità di un parcheggio coperto, in sicurezza, e recarsi in tranquillità nel nostro vecchio centro storico e vederlo decongestionato dal traffico. Come Circolo dell’Avanti Sandro Pertini San Salvo abbiamo pensato giudizioso proporre e formulare tre semplici e realizzabili proposte:

• Ripulitura e messa in sicurezza dello stabile;

• Costruire un ascensore funzionale a tutta la struttura;

• Trovare una soluzione per coprire il dislivello fra il parcheggio e Via Savoia con scale mobili o con un nastro trasportatore tappeto mobile, come quelli in uso nei centri commerciali, permettendo così di arrivare nel centro storico;

Ribadiamo la nostra ferma contrarietà a:

• ogni tipo di attività speculativa o finanziaria che abbia come fine quello di conseguire profitto sul parcheggio di Via Montegrappa se non il giusto rapporto per la manutenzione ordinaria senza lucrare sui cittadini;

• l’affidamento e/o la gestione/realizzazione a privati garantendo loro, come contropartita, l’apertura di attività commerciali;

• ad ogni cambiamento della destinazione d’uso che vada a modificare lo scopo e la funzione del parcheggio di Via Montegrappa. siamo favorevoli: • che la finalità di questa opera venga riattivata e rimanga per la funzione e lo scopo per la quale inizialmente è stata pensata, progettata e realizzata.

Quanto sopra, nella riposta fiducia che questa nostra proposta, seppur minimale, possa essere discussa, accolta e deliberata dal Consiglio comunale per valorizzare e custodire un bene comune per il bene della nostra comunità.