Il Lions Club San Salvo compie 15 anni

La celebrazione dell’Anniversario è stata l’occasione per rivivere con intensa emozione insieme alle più alte cariche del sodalizio e ai rappresentanti dei Clubs dell’area le più importanti iniziative che il Club ha realizzato a favore della comunità nel campo del sociale, della cultura, dell’ambiente e della formazione dei giovani. La serata ha registrato una ampia partecipazione ed è stata caratterizzata da momenti di particolare rilevanza tra cui la consegna di riconoscimenti e il conferimento a Claudio De Nicolis dell’attestato di “Amico di Melvin Jones” la più alta onorificenza che un Socio può ricevere per importanti meriti nel servizio.

Il Vice Sindaco Eugenio Spadano nel portare i saluti della Città ha ringraziato il Club per l’ attività di volontariato svolta a favore della comunità mentre Il Presidente Antonio Cocozzella si è complimentato con i Soci per quanto fanno e li ha spronati ad impegnarsi maggiormente per le fasce più deboli della popolazione. Il Presidente ha inoltre espresso soddisfazione per l’esito della recente raccolta alimentare a favore della locale Caritas e si aspetta un altrettanto positivo risultato per gli incontri programmati con i ragazzi per parlare di pace e dell’uso consapevole dei social media.

Altro momento suggestivo è stata la presentazione del libro del Lions Remo Salvatorelli “Dalla bottega alla Fabbrica” che attraverso il racconto di esperienze personali vissute offre uno spaccato di come eravamo negli anni 40 e come ci siamo evoluti fino ad oggi. Alla presentazione ha fatto seguito un filmato su una scuola in Etiopia realizzata e sostenuta dai Lions, frequentata da oltre 1.000 ragazzi, a cui saranno devoluti per volontà dell’autore i proventi della vendita del libro. In conclusione della cerimonia la Governatrice Francesca Ramicone ha portato al Club i saluti e gli Auguri del Distretto sottolineando gli sforzi che tutti i Lions stanno facendo per dare risposte alle varie emergenze umanitarie in corso.