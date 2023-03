Datemi un carciofo e farÃ² ballare il mondo

Si avvicina aprile. Un mese importante, l'arrivo di un fiore sulle nostre tavole: il carciofo Mazzaferrata di Cupello. L' orgoglio della nostra cultura contadina del mio paese, Cupello. Un fiore, si, un fiore, da offrire, da regalare, da presentare. Un fiore per ingentilire la ruvidezza delle mani delle donne e degli uomini che lo coltivano. Un fiore per omaggiare personalita' importanti, quali il Presidente della Repubblica e Sua Santità.

Ho avuto il privilegio durante la mia Sindacatura di omaggiare Giorgio Napolitano e Benedetto Sedicesimo. Chiusa l esperienza politica e amministrativa, ho cambiato vita e mestiere, mi occupo di ospitalita', nella ristorazione e nella vacanza in albergo. Nella mia cucina il carciofo di Cupello non manca mai. Continuo a cucinarlo e presentarlo per far respirare ai graditi ospiti dell'hotel Venezia, aria delle nostre terre oltre che del mare.

Organizzo serate gastronomiche e di divertimento con la scusa del pianobar. Organizzo matrimoni culinari e porto il carciofo a sposarsi bene con baccalà e pesce. Organizzo eventi musicali anni 70 e 80... Nel senso che sotto i 70 i cantanti non li vogliamo. Sabato 1 aprile al Ristorante piano bar dell' Hotel Venezia organizzo serata culinaria espanica con al centro loro, il carciofo è il baccalà e tanta bella musica, dal pianobar di Giulio alla presenza di Manolo che canta i GI PSY KING. Sarete in tanti lo so, perché noi dell' Hotel Venezia con il carciofo faremo ballare il mondo!!!