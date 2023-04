So' finiti i tempi belli

Se come per gli incontri di pugilato, (quando un boxer non viene steso per ko), gli incontri di Consiglio comunale si vincessero ai punti non c' è dubbio che la seduta di mercoledì santo a San Salvo sarebbe stata vinta dalla sinistra. Anzitutto, perché era la seduta più importante di tutte (quella del bilancio) e mancava il più importante tra tutti i consiglieri (non ce ne vogliano gli altri), poi perché la presidente della Commissione bilancio era arrivata in ritardo e, come se non bastasse, la consigliera Travaglini era in collegamento da remoto con internet che faceva le bizze.

In secondo luogo perché la minoranza è stata tosta e ha ribattuto punto per punto, dimostrando di aver attenzionato soprattutto il piano triennale delle opere pubbliche (del resto non si può essere disattenti quando ci sono in ballo trentatré milioni di euro). E che la minoranza sia soddisfatta dal proprio operato ben lo racconta la foto-notizia di un compiaciuto Argirò che per questo mettiamo in copertina.

Infine, la maggioranza, nonostante "consigli" interni ed esterni glielo avessero sconsigliato, si è incaponita a portare sia il bilancio che il documento unico di programmazione: meglio stare sub judice (per ricorso al Tar) e sub consiliarus. Probabilmente sta finendo la coeeerenza (senza la quale la De Nicolis non avrebbe ottenuto quella manciata di voti con cui è riuscita a superare lo sfidante).

Anzi per dirla tutta, la coeeerenza non ancora si sfila del tutto (anche se l' assenza di Alfonso Di Toro ne è il triste presagio), perché si è in attesa delle elezioni regionali, sperando che se la Magnacca dovesse essere eletta potrebbe lasciare libera la presidenza del Consiglio per aprire dei profittevoli giri di walzer. E' probabile che da oggi e fino alle regionali ci divertiremo... non sappiamo però se al suono di halli galli. Quello potrebbe all' esito delle prossime regionali