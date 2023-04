"Non c'è nulla di più profondamente legato alla nostra cultura dell'Istituto Agrario”. Quest’affermazione della Premier Giorgia Meloni racchiude la forza e ed il valore della formazione agraria all’interno del nostro contesto economico e paesaggistico alla luce delle nuove prospettive di sviluppo nel mondo agricolo, nel settore turistico e in quello più specifico delle nostre eccellenze enogastronomiche”.

Ad affermarlo è il sindaco di Scerni Daniele Carlucci che accoglie con favore le parole espresse dal primo Ministro durante l’evento del Vinitaly e rimarca come “l’Agrario di Scerni rappresenta un unicum nel nostro comprensorio e per questo vanno attuate delle politiche specifiche di sviluppo. Negli anni l’Agrario ha mutato la sua offerta formativa per raccogliere e governare le sfide del nostro tempo ed oggi rappresenta un’eccellenza formativa capace di creare futuro per i nostri giovani.

Nei mesi scorsi, unitamente all’attuale Dirigente scolastico, questa amministrazione si è fatta promotrice presso la Provincia e la Regione affinché l’istituto “Cosimo Ridolfi” di Scerni continuasse ad avere una presidenza autonoma. All’interno di uno sviluppo ambientale, sostenibile e turistico del nostro paesaggio agrario che abbraccia la Costa dei Trabocchi è fondamentale il ruolo dell’Istituto Tecnico Agrario. Sarà intensa questa nostra azione di sprono Verso le istituzioni sovracomunali affinché nell’agenda politica del nostro territorio l’Agrario di Scerni mantenga il suo ruolo di primo ordine.