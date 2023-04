A Casalanguida tornano all’opera le “uncinettine”. In questi giorni sono comparse in paese centinaia di uova di Pasqua realizzate all’uncinetto dal gruppo di artigiane che, già in altre occasioni, hanno colorato le vie di Casalanguida con le loro creazioni artistiche. Un’azione apprezzata da tutti i concittadini e da tutti i casalanguidesi che vivono lontani e che, grazie alle foto condivise sui social, possono vedere il loro paese addobbato a festa. Tante le decorazioni realizzate sulle uova all’uncinetto. Non potevano mancare, nel 170° anniversario di fondazione della banda di Casalanguida, le decorazioni a tema musicale.

«Anche in occasione della Pasqua le nostre concittadine hanno voluto dedicare il loro tempo e la loro arte alla comunità – commenta il sindaco Luca Conti -. Il loro impegno è encomiabile, crea momenti di aggregazione e rende più accogliente il nostro paese. Un grande grazie a loro e alla consigliera comunale Maria Grazia Palmitesta che ha curato anche questa attività. Ed è con le vie del nostro paese colorate a festa che auguriamo a tutti una buona Pasqua».

--