E' SCOMPARSO L'ON. GIOVANNI DI FONZO

Ci ha lasciato Giovanni DI Fonzo , un autentico riformista. Un appassionato di giovani e di futuro, di scuola e di formazione. È stato iniziatore di iniziative. Ha acceso i riflettori, cercava di anticipare l'evoluzione futura. A lui si deve la premura costante per la Val di Sangro e per il suo sviluppo industriale. A lui si deve la cura della ricerca e dell'innovazione con la Notte dei Ricercatori, a lui si deve l'insegnamento di come si studiano i dossier. Lui insieme all'allora Ministro Ciampi furono i padri dei patti territoriali, che hanno fatto scuola in Italia.