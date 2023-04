il Circolo dell'Avanti "Sandro Pertini" di San Salvo, con il patrocinio del Comune di San Salvo, presenta alla cittadinanza di San Salvo il romanzo: L'OMBRA DELL'ULTIMO MANTO di MASSIMO CARUGNO. La presentazione pubblica avverrà sabato 15 aprile 2023 alle ore 17,30 presso La Porta Della Terra - Sala "Leone Balduzzi" - in San Salvo.

Note sull'autore:

Massimo Carugno, nato a San Marino il 17/11/1956, è un sulmonese DOC appassionato amante della sua città. Ha trascorso diversi anni della sua infanzia in giro per il mondo, al seguito della sua famiglia (suo padre era ingegnere edile funzionario della CEE) ma l’esperienza che maggiormente segna la sua vita è la lunga permanenza in Africa. Il “Mal d’Africa” sarà il filo conduttore della sua esperienza letteraria. Quando si parla della città di Sulmona erroneamente si ha l’immediata percezione della città dei confetti; si Sulmona è la patria mondiale dei confetti ma è anche una culla letteraria e filosofica di grande prestigio. Sulmona ha dato i natali al grande poeta latino Ovidio (Publio Ovidio Nasone), al filosofo ed archeologo Giovanni Pansa, al giurista e filosofo del diritto Giuseppe Capograssi, al grande tenore Tony Del Monaco, allo scrittore e romanziere Massimo Carugno.

Massimo Carugno è un Avvocato Cassazionista di chiara fama, un musicofilo di grande cultura ed un giornalista acuto ed attento, nel 2019 esordisce con il suo primo romanzo, LA FOGLIA D’AUTUNNO, straordinario intreccio di storie che, spaziando tra Sulmona – l’Europa – l’Africa – l’America, tengono incollato il lettore in un susseguirsi di colpi di scena in scenari mozza fiato; oggi vede la luce il secondo romanzo, L’OMBRA DELL’UTIMO MANTO-mistero di una storia spezzata, che vede al suo centro sempre l’amata città di Sulmona ma con tre storie diverse che si intrecciano e si “rincorrono come le onde del mare senza mai incontrarsi” (citazione dello stesso autore) ma che troveranno la loro spiegazione solo nell’ultimo rigo dell’ultima pagina; e fino ad allora il lettore non riesce a staccarsi dal libro!!!