Luca Conti nuovo coordinatore regionale dell'Abruzzo di Forza Italia Giovani

Luca Conti è il nuovo coordinatore regionale dell'Abruzzo di Forza Italia Giovani. Il sindaco di Casalanguida è stato nominato dal coordinatore nazionale Stefano Benigni per guidare una nuova fase del movimento giovanile del partito in Abruzzo. Conti ha ricoperto per 10 anni l’incarico di coordinatore provinciale di Chieti con un percorso politico iniziato sin da giovanissimo. Vicesindaco di Casalanguida a soli 18 anni, a 23 la prima elezione a sindaco – tra i più giovani d’Italia -, a 25 la candidatura alle regionali con Forza Italia, ottenendo un ottimo risultato e, due anni fa, la rielezione alla guida del suo paese.

«Ringrazio l’onorevole Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, per avermi scelto per questo incarico e l’onorevole Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito, con la certezza che rafforzeremo la collaborazione per far crescere il partito. Voglio ringraziare anche il mio predecessore, Alessandro D’Alonzo, per l’ottimo lavoro svolto, e tutti i ragazzi che, in questi anni, sono stato al mio fianco». Il mandato di Luca Conti «prevede un forte reclutamento sul territorio regionale attraverso un lavoro da svolgere in sinergia con il coordinamento di Forza Italia e con gli amministratori comunali e regionali, per arrivare, nel più breve tempo possibile, ad un congresso che possa eleggere i rappresentanti, essendo io abituato a misurarmi elettoralmente. Infine, voglio rivolgere un ringraziamento e inviare un abbraccio al Presidente Berlusconi per aver reso possibile tutto questo».