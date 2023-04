Mercoledì 19 aprile presentazione del Seminario di Vita Nuova del gruppo RnS Maranathà di Vasto

“Chi è Dio per te? Può dare un senso alla tua vita?”: sono queste domande che possono dare luogo alle risposte più disparate. “Per me Dio era qualcuno lontano da me e che era racchiuso dentro una statua, un crocifisso e nulla più anche se andavo spesso a messa. Grazie al seminario di Vita Nuova, ho scoperto un Dio vivo che ha reso più gioiosa la mia vita” – sono queste le parole con cui Lara Di Lena, la coordinatrice del gruppo Rns Maranathà di Vasto, racconta la sua esperienza di fede.

Il seminario di Vita nuova del cammino ecclesiale “Rinnovamento nello Spirito” è l’occasione per vivere una esperienza incredibile di fede e incontrare un Dio vivo che può fare la differenza nella vita di ciascuno. Catechesi, canti, testimonianze, momenti di preghiera, caratterizzeranno gli incontri del breve percorso di fede organizzato dal gruppo Rns Maranathà che si terranno presso il Santuario Santa Maria Incoronata di Vasto. Mercoledì 19 aprile alle ore 21.00 ci sarà la presentazione del seminario e poi, dal 28 aprile fino al 18 giugno, ogni venerdì sempre alla stessa ora, i successivi incontri. “Perchè non vieni anche tu?”