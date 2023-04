PARTE IL 22 APRILE LA RACCOLTA FIRME PER IL REFERENDUM RIPUDIA LA GUERRA

Ripudia la guerra è il dettato dell’art. 11 della Costituzione ed è anche il nome del Comitato guidato dal prof. Enzo Pennetta, per promuovere il Referendum contro la guerra e contro l’invio di armi nei territori coinvolti in conflitti. Siamo ormai vicini alla guerra nucleare e dobbiamo interrompere questo rischio. La guerra in Ucraina è già costata all’Italia 10 miliardi di euro, che avrebbero potuto essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzione e trasporti. La maggior parte del popolo italiano è contraria alla guerra e all’invio di armi: oggi, attraverso il referendum, ha la possibilità di far sentire la sua voce.

Si potrà firmare per il Referendum, dal 22 aprile, in queste 3 modalità:

piattaforma online certificata https://referendumripudialaguerra.it (con SPID o altro metodo di certificazione);

sottoscrizioni presso i Municipi dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

sottoscrizioni presso punti di raccolta organizzati dai Comitati.

Il primo appuntamento per la raccolta delle firme sarà sabato 22 aprile a Lanciano in Corso Trento e Trieste a partire dalle ore 17,00 mentre gli altri appuntamenti verranno comunicati sulla pagina Facebook “Ripudia la Guerra – Abruzzo”