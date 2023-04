Martedì 25 aprile “Festa del Gelato” al bar Boreave

Martedì 25 aprile, presso il Bar Boreave a Cupello, si terrà la prima “Festa del Gelato”, dedicata soprattutto ai più piccoli.

La festa inizierà alle ore 16.00 e continuerà per tutta la giornata, all’interno e all’esterno del locale, compreso il giardino sottostante. Per ogni gelato consumato, i bambini riceveranno in omaggio una stecca di zucchero filato.

Ospiti speciali della giornata saranno Topolino e Minni, che i bambini potranno conoscere. Ci sarà anche l’animazione del dj Giovanni Annese.

Al centro di tutta la festa, ci sarà il gelato artigianale prodotto da Mara Boreave, che porta avanti, con passione e impegno, una tradizione familiare lunga diversi decenni e iniziata dal padre Antonio.

Il gelato del bar Boreave ha accompagnato tante generazioni di cupellesi e continua ad essere un punto fermo di questa comunità.

La “Festa del Gelato” del 25 aprile sarà l’occasione per assaggiarlo nuovamente!