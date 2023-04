il C.I.V.E.T.A. rimane assegnatario del finanziamento di 2,46 milioni di euro

Si chiude il contenzioso al TAR Abruzzo, il Consorzio C.I.V.E.T.A. rimane definitivamente assegnatario del finanziamento di 2,46 milioni di € ottenuto nell’ambito dell’avviso “Green Communities” del PNRR. Il Commissario Dario Ciamponi e il Direttore tecnico Luigi Sammartino: “Procedere ora alla rapida attuazione degli interventi PNRR, è un’occasione irripetibile per i nostri territori”

Il Tribunale Amministrativo Regionale de L’Aquila ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso presentato da alcuni Comuni (Comune di Salle - capofila, Comune di Bolognano, Comune di Caramanico Terme, Comune di Roccamorice, Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Comune di Sant'Eufemia A Maiella, Comune di Tocco Da Casauria) che si erano opposti al provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri li aveva dichiarati decaduti dal finanziamento inizialmente ottenuto nell’ambito dell’Avviso “Green Communities” indetto dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie a causa della tardiva accettazione rispetto al termine di decadenza previsto.

Tale decadenza aveva consentito lo scorrimento della graduatoria in favore del progetto secondo classificato in Regione Abruzzo, quello appunto presentato dal Consorzio C.I.V.E.T.A., per un importo finanziato di 2,46 milioni di euro.

Già in sede cautelare il TAR aveva respinto l’istanza di sospensiva avanzata dai Comuni ricorrenti, avendo ritenuto che, trattandosi di finanziamenti PNRR, termini perentori di accettazione apparissero ragionevoli e proporzionati, così riconoscendo la correttezza del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui, dichiarata la decadenza di tali Comuni, era stato quindi finanziato il secondo migliore progetto presentato in Abruzzo, quello del Consorzio Civeta (assistito in giudizio studio legale dell’avv. Andrea Filippini).

Stamane, infine, il felice epilogo giudiziario della vicenda: il TAR ha preso atto della dichiarazione dei Comuni ricorrenti di non voler coltivare oltre il giudizio, dichiarando quindi l’improcedibilità del ricorso.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Commissario Regionale Dott. Dario Ciamponi e dal Direttore tecnico/RUP, Ing. Luigi Sammartino: “E’ una eccellente notizia, sia per il Consorzio che per tutto il nostro territorio. Questo ulteriore finanziamento (il terzo ottenuto nell’ambito dei fondi PNRR) testimonia le straordinarie capacità progettuali del C.I.V.E.T.A. ed il suo ruolo chiave nel settore della gestione dei rifiuti, non solo in ambito provinciale, ma per l’intera Regione. Aver fatto chiarezza in sede giudiziaria consentirà ora di procedere alla rapida attuazione degli interventi PNRR: si tratta di un’occasione di crescita e sviluppo irripetibile per i nostri territori”.