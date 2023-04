CON IL VENTO IN POPPA VERSO LA GRANDE PARTENZA DEL GIRO D’ITALIA A FOSSACESIA

Al Parco dei Priori di Fossacesia, presentata alla stampa la manifestazione a carattere nazionale, “Villaggio del Vento”, che si svolgerà sul Lungomare Sud di Fossacesia Marina, nello spazio antistante il centro sportivo Baya Verde. Nell’area saranno presenti stand allestiti dall’Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI) e delle Città del Vino d’Abruzzo.

Il Villaggio del Vento è stato promosso dalle Associazioni Point Break (Windsurf), Fossakite (Kitesurf), Wildlife (Sup Rollerblade), D’Orsogna Bike Extreme, Ixago, Cinghial-One, Bike Garage, Sorgini Bike (Mtb e Dh) Motoclub Lanciano (Cross, Enduro, Trial e Turismo) e rientra tra gli appuntamenti organizzati dal Comune di Fossacesia nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando la Grande Partenza” del Giro E e del Giro d’Italia, del 6 maggio prossimo.

All’incontro con la stampa, presenti il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, l’assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli, i sindaci Angelo Radica (Tollo) e Lorenzo Di Sario (Canosa Sannita) rispettivamente presidente nazionale e presidente regionale dell’Associazione Città del Vino, Alfonso Ucci, dell’associazione Windsurf Point Break e coordinatore dell’iniziativa riservata agli sport velici, Carlo D’Angelo, del Comitato provinciale UNPLI Chieti.

“Ritengo quelli che oggi presentiamo, siano appuntamenti davvero significativi tra quelli che abbiamo messo in cantiere e che ci accompagneranno fino al via della Corsa Rosa – ha evidenziato nel suo intervento il sindaco Di Giuseppantonio -. Sono manifestazioni che si rivolgono a un pubblico giovane, che ama cimentarsi con sport spettacolari, ma che consentono di avvicinarsi a chi lavora e si adopera per i nostri prodotti, come fa l’Associazione delle Città del Vino, e per conservare tradizioni e folklore abruzzesi, grazie all’Unpli”.

“Fossacesia è tra le poche località italiane che offrono tutto l’anno condizioni di vento particolari. Sono aspetti grazie ai quali, due anni fa, mostrando una grande sensibilità e l’intuizione che i nostri sport avrebbero prodotto un maggior numero di presenze alla Marina, l’Amministrazione comunale ci ha riservato due aree della spiaggia, destinandole alle attività di partenza e atterraggio di surf e windsurf - ha sottolineato Ucci -. Da qui, in occasione del grande evento del Giro d’Italia, abbiamo voluto essere presenti con una manifestazione che si terrà il 29 e 30 aprile, non solo per un discorso attrattivo e di conoscenza dei vari sport presenti, soprattutto perché riteniamo che sia l’occasione per sensibilizzare tutti agli aspetti ambientali e di tutela di questo territorio, davvero unico”.

Nel villaggio i visitatori potranno trovare materiali tecnici, tavole e vele da surf, windsurf, kitesurf, sup e rollerblade oltre che di mountain bike, e-bike, moto da cross, enduro, granturismo e trial, natanti con motori fuoribordo e auto fuoristrada dedicate alla pratica degli sport estremi. Le giornate saranno corredate, inoltre, da lezioni didattiche di Windsurf, Kitesurf, Sup, Rollerblade, presso gli stand e direttamente in spiaggia o sulla vicina pista ciclabile, mediante istruttori qualificati, con la possibilità per ciascuno di apprendere e praticare le nozioni di base del proprio sport preferito.

Sarà l’occasione anche per incontrare Enrica Zanetti, atleta veneta e pluridecorata nel pattinaggio corsa, che ha conquistato nella sua attività 54 titoli tricolori, 28 medaglie d’oro nei campionati europei, 2 ori ai World Games, e 3 titoli iridati, oltre a 20 medaglie ottenute a livello mondiale e Andrea Bignotti, campione italiano su bici elettrica cross.

“I Comuni delle Città del Vino non poteva mancare all’appuntamento con il Giro d’Italia, tanto più che Fossacesia e Ortona fanno parte della nostra associazione – affermano i presidenti Radica e Di Sario -. Lo faremo il 30 aprile, con una manifestazione ciclistica che partirà dai 10 comuni, che hanno aderito alla nostra iniziativa, dalle quali raggiungeremo la Via Verde della Costa dei Trabocchi per poi ritrovarci negli spazi a noi dedicati nel Villaggio del Vento. Lì i visitatori troveranno ad accoglierli due sommelier, che non solo faranno assaggiare i nostri vini, ma descriveranno luoghi e modalità di coltivazione delle uve. Sarà un appuntamento di promozione turistica e dei nostri territori, ricchi di specialità”.

La presenza dell’Unpli, che conta in Abruzzo oltre 300 Pro Loco, è un altro dei motivi di attrazione sul Lungomare di Fossacesia Marina. “Il Villaggio delle Pro Loco è l’occasione per conoscere da vicino le sagre di qualità abruzzesi, alcune già note – spiega Carlo D’Angelo -. Nei nostri stand, insieme alle degustazioni di alcuni prodotti, descriveremo al pubblico borghi piccoli e grandi della nostra regione e le tipicità che le caratterizzano. Per noi rappresenta un appuntamento importante, unico di promozione turistica”.