La fiera del 25 aprile nel quartiere della 167

L’assessore al Commercio con delega alle Fiere Carla Esposito invita i cittadini a partecipare alla tradizionale Fiera del 25 aprile che si terrà il 25 aprile dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nel quartiere della 167.

“Quella del 25 aprile è uno dei più importanti appuntamenti fieristici annuali a San Salvo – sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis – che richiamano centinaia di operatori provenienti da diverse regioni. Una buona occasione per i miei concittadini per riscoprire il valore del mercato ambulante”.

Divieti di sosta con rimozione forzata e divieto di transito sono previsti dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in viale De Gasperi (tra l’incrocio con via Craxi e l’incrocio con via Puccini), via Tosti, piazza De Gasperi, via Puccini (tra l’incrocio con corso Garibaldi e via Boito), via Verdi (tra l'incrocio con viale de Gasperi e via Bellini) e via De Titta (tra l’incrocio con via Di Vittorio e piazza De Gasperi). Sarà possibile raggiungere le attività commerciali Md, Tedi, Acqua & Sapone, la farmacia Farmamentis e l’Eurospin percorrendo via Craxi in entrata ed in uscita.

“Ci saranno circa 200 operatori mercatali a esporre negli stand che coloreranno le strade del quartiere. Operatori – evidenzia l’assessore Esposito – che abbracciano tutti i settori alimentari e non alimentari”. L’assessore Esposito ringrazia anticipatamente la Croce Rossa Italiana per la fattiva collaborazione e disponibilità. L'Ufficio Commercio per l'impegno profuso nell’organizzazione della fiera e la Polizia Locale. Al fine di organizzare la pulizia dopo la chiusura del mercato, l’area resterà interdetta al transito fino alle ore 17:00.