IL SINDACO DI GIUSEPPANTONIO DISPONE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE IL 5 MAGGIO PER IL GIRO D’ITALIA

Attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di Fossacesia sospese il 5 maggio prossimo. Lo ha deciso con un'apposita ordinanza il sindaco Enrico Di Giuseppantonio per motivi di sicurezza. Infatti, dal momento che la RCS, la società che organizza il Giro E e il Giro d’Italia deve procedere all’allestimento delle strutture necessarie ai due eventi nel centro città e sul Lungomare di località Marina, operazioni che avverranno in concomitanza con lo svolgimento delle lezioni, è stato deciso di tenere chiuse le scuole. Per quanto riguarda il 6 maggio, giorno della Grande Partenza, le scuole di Fossacesia saranno già chiuse perché sabato, giorno previsto dal calendario scolastico annuale.

“Per la partenza della prima tappa del Giro da piazza Fantini la mattina del 6 maggio e nel primo pomeriggio della crono Fossacesia-Ortona dal Lungomare che di fatto darà il via alla 106ma edizione della corsa rosa, saranno chiuse alcune strade e questo non consentirà di poter raggiungere agevolmente gli istituti scolastici – tiene a sottolineare il sindaco Di Giuseppantonio -. Tra l’altro, gli alunni che frequentano la scuola Pollidori, che si trova in piazza Fantini, dovrebbero transitare attraverso il cantiere che la Rcs allestirà lì per mettere su il palco e il Green Fun Village. Problemi incontrerebbero anche i piccoli che dovranno raggiungere la Scuola dell’Infanzia, a Fossacesia Marina, in quanto sul Lungomare si dovrà procedere alla sistemazione delle transenne e altri tipi di intervento sempre da parte della Rcs. Inevitabile, quindi, sospendere le lezioni – afferma il sindaco –. Mi auguro che con le scuole chiuse, i bambini e i ragazzi della mia città ne approfittino per vivere da vicino e da protagonisti questo grande evento ciclistico internazionale, che sono certo rimarrà scolpito nella loro memoria”.