Inaugurata la Via Verde Costa dei Trabocchi

È stata inaugurata questa mattina la “Via Verde Costa dei Trabocchi”, la pista ciclopedonale che si snoda sull’ex tracciato ferroviario dismesso, che da Ortona arriva a Vasto costeggiando uno dei tratti più suggestivi della costa Adriatica.

“Oggi è una giornata storica e importante per la Provincia di Chieti e per tutto l'Abruzzo. È un grande orgoglio ed onore per me inaugurare con tutti voi, e a nome anche dei consiglieri provinciali che ringrazio per essere al mio fianco non solo qui ma ogni giorno, questa preziosa infrastruttura frutto di illuminata intuizione di chi mi ha preceduto. Un doveroso ringraziamento voglio dunque rivolgerlo ai miei predecessori, da Tommaso Coletti con Manfredo Pulsinelli, a Mauro Febbo, Enrico Di Giuseppantonio e a Mario Pupillo che prima di me hanno avviato e portando avanti con fermezza e determinazione questo importante progetto". Con queste parole il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna ha aperto la cerimonia inaugurale della Via Verde Costa dei Trabocchi.

"Un obiettivo lo abbiamo già raggiunto oltre a questo che ci accingiamo ad inaugurare - ha aggiunto il Presidente Menna prima del taglio del nastro - proteggere la Costa dei Trabocchi dalle speculazioni edilizie e dalle colate di cemento. Ma c'è una ulteriore sfida che oggi voglio lanciare e per la quale sono già a lavoro: collegare la "Via Verde Costa dei Trabocchi" a San Salvo con un percorso che il Comune di Vasto si accinge a realizzare a breve, e di collegarla anche con l'entroterra abruzzese e con il vicino Molise. Saluto il Presidente della Provincia dell'Aquila che sta lavorando per raggiungere quest'altro obiettivo".

"I prossimi ed imminenti passi che ci accingiamo a compiere - ha sottolineato Menna - sono l’acquisizione delle ex stazioni ferroviarie e le loro aree di pertinenza. E ringrazio per questo i qui presenti Assessori regionali, Nicola Campitelli e Daniele D'Amario con i quali ho da subito intavolato un confronto ed un dialogo per aggiungere quest'altro importante tassello. Dialogo e confronto, segno che quando si lavora per un unico ed unitario obiettivo, i risultati si raggiungono senza campanilismi o appartenenze politiche".

Gli assessori regionali, Nicola Campitelli e Daniele D'Amario hanno ribadito "la giornata storica di oggi. Un progetto lungimirante nato nel 2007, un sogno che si realizza, un gioiello che tutti insieme oggi consegniamo alle comunità. Siamo pronti a raggiungere altri grandi obiettivi, quali il collegamento con le comunità dell'entroterra. Oggi - hanno concluso Campitelli e D'Amario - possiamo essere tutti orgogliosi di questo momento frutto della buona politica e dell'unità di intenti".

Nel suo discorso il Presidente della Provincia, Francesco Menna ha ringraziato anche tutti i dipendenti dell'Ente "che in questi anni con operosità hanno seguito e messo in atto tutti gli adempimenti necessari per giungere a questo importante momento", con un pensiero speciale rivolto al compianto architetto della Provincia, Valerio Andrea Ursini, "al quale si deve la cura dell’iter progettuale che ha portato alla realizzazione della Via Verde" e al quale è stato dedicato un momento commemorativo alla presenza della moglie, Alessia Di Prospero e della sorella Valeria che hanno lanciato un monito: "Abbiatene cura".

È seguito poi lo scoprimento di una targa a lui dedicata con su inciso "In ricordo dell'Arch. Valerio Andrea Ursini che con dedizione e competente professionalità, diede l'avvio e contribuì alla realizzazione della "Via Verde Costa de Trabocchi".

"Ora il prossimo appuntamento è la "Grande Partenza" del 106° Giro d'Italia in programma il 6 maggio con la cronometro “Costa dei Trabocchi” Fossacesia-Ortona. Sarà un grande momento di promozione per la nostra provincia e per l'Abruzzo", ha concluso Menna che ha ringraziato i partner che hanno collaborato all'organizzazione dell'inaugurazione: il Gal Costa dei Trabocchi, l'Unpli Chieti, la Federazione Ciclistica Comitato Abruzzo, Art Bike & Run, la Tua Abruzzo e le ragazze e i ragazzi degli Istituti Scolastici superiori del De Sterlich di Chieti, del Galilei, del Vittorio Emanuele II e del Palizzi di Lanciano, e del Pantini-Pudente di Vasto, protagonisti del progetto "Muri Parlanti" e che hanno realizzato i due murales: "Dal Primo all'Ultimo" in località Punta Mucchiola e "In Eterno Fantini", dedicato all'indimenticato campione di ciclismo frentano Alessandro Fantini. Presenti stamane i nipoti di Fantini, Alessandro e Roberto.

La cerimonia inaugurale si è conclusa con la ciclopedalata “rosa” nel tratto tra Ortona e Torino di Sangro.