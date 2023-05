"Grazie alla Regione Abruzzo Vasto si rifÃ  il trucco per il Giro dâ€™Italia"

‘Finalmente torniamo a vedere la riasfaltatura di alcun tratte importanti della rete viaria di Vasto e non solo, un lavoro possibile grazie ai fondi che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione della Provincia di Chieti, del Comune di Vasto e dei territori interessati dal Giro d’Italia.’ Lo dice la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino.

‘Sono ben 1,7 milioni di euro – sottolinea la consigliera regionale della Lega - quelli che la Regione ha stanziato per il rifacimento e il miglioramento delle strade attraversate dalla carovana rosa di cui 350 mila euro riservati alla Provincia di Chieti ed altri 69 mila euro al Comune di Vasto per i relativi appalti. In queste ore sono iniziati i lavori e ne siamo contenti. Finalmente, grazie alla Regione Abruzzo, si torna ad asfaltare nella città e nel territorio teatino e non solo.’

‘Garantire la sicurezza della manifestazione e, in primis, degli atleti – chiosa Sabrina Bocchino - e la visibilità di un territorio all’altezza della situazione sono prioritarie e la Regione ancora una volta ha fatto la sua parte al fianco dell’Abruzzo, dei Comuni e di tutti gli operatori economici.’