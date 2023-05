AL TEATRO SARACENI DI FOSSACESIA, LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO FANTINI&BARTALI

E’ stata presentata ieri sera, al teatro comunale Nino Saraceni di Fossacesia, la graphic novel illustrata e scritta da Ernesto Carbonetti, ispirata ai due grandi ciclisti: Alessandro Fantini e Gino Bartali, edita dalla prestigiosa Casa Editrice lancianese Carabba. Insieme al sindaco Enrico Di Giuseppantonio e all'assessore allo Sport Maura Sgrignuoli, presenti l’autore, il direttore di Sportopolis, Nando Aruffo, il presidente della Casa Editrice Carabba, Gianni Orecchioni, amministratori comunali, cittadini e tanti appassionati di ciclismo.

Il volume racconta le imprese sportive di Fantini, uno dei più grandi talenti abruzzesi, nato a Fossacesia il 1° gennaio del 1932, e deceduto in seguito ad una caduta il 5 maggio 1951, in una tappa del giro di Germania. Dal settembre del 2021, le sue spoglie sono tornate alla sua città natale, che non hai mai cessato d’amarlo. Bartali, ciclista tra i più conosciuti e ammirati a livello nazionale e internazionale, era invece particolarmente legato alla città dove soggiornava tutte le estati. A lui è stata dedicata una strada del Lungomare della Marina ed è stato insignito della cittadinanza onoraria.

“E’ la prima volta che la Grande Partenza del Giro d’Italia è da Fossacesia, così come è la prima volta per la Carabba, nei suoi 150 anni di storia pubblica una graphic novel – ha sottolineato Orecchioni, presidente della Casa Editrice lancianese -. Il volume, costruito sulla base di alcuni preziosi documenti storici, ripercorre l’avventura di Alessandro Fantini, e prova a riannodare i fili di un amore, interrotto troppo presto, tra lo sportivo e la comunità di Fossacesia, che sente ancora un forte legame con lui. Gino Bartali, fu conquistato da Sandrino che si guadagnò la sua stima di ciclista e di uomo”.

Quel Bartali conosciuto in tutto il mondo, che dopo aver smesso di correre frequentò Fossacesia, soprattutto in estate, tanto da ricevere la cittadinanza onoraria e l’intitolazione di una via del Lungomare della Marina.

“Si tratta di libro appena uscito in occasione della Grande Partenza da Fossacesia del Giro d’Italia e lo ritengo per questo un privilegio per il quale ringrazio molto la Casa Editrice Carabba e l'autore Ernesto Carbonetti – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. La graphic novel illustrata, racconta non solo le imprese sportive in Abruzzo di Fantini e Bartali, ma attraverso realistici disegni, accompagna il lettore alla scoperta di panorami montani e costieri, contribuendo a renderlo più affascinante e suscitando il desiderio di visitare la nostra regione. Mi fa piacere sottolineare che la realizzazione del libro è stata possibile anche grazie al contribuito della rivista storica della nostra città, La Voce, dal cui archivio sono stati attinti articoli e foto”.