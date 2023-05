La diretta partirà alle 19:30! Gli organizzatori spiegheranno come partecipare al festival, come scrivere una breve sceneggiatura e come riprendere! Inoltre, verranno lette le domande che vorrete farci alle quali risponderemo con molto piacere! Vi aspettiamo e aspettiamo soprattutto le vostre fantastiche idee! A stasera!

Ecco il link ??https://www.youtube.com/live/m_Db7xyYL_s?feature=share