Ma come è possibile avere tutte questi semafori sulla Trignina?

Riteniamo assurdo ciò che stà avvenendo sulla SS 650 cosidetta Fondo Valle Trigno, in poco meno di cinque kilometri circa 4 semafori per lavori di miglioramento stradale. Infatti nella tratta che parte da Celenza sul Trigno e finisce prima di Bagnoli del Trigno con semafori che fanno perdere oltre 4/5 minuti si rischia una prolissità impressionante per percorrere pochi kilometri.

Forse la programmazione dei lavori da parte del settore tecnico Anas ha previsto un lotto unico, ma comunque è sbagliato ed è stato fatto un errore di valutazione, anche alla luce del dato risultante al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture che asserisce in una recente risposta ad una interrogazione parlamentare che nella tratta circolano circa 12 mila veicoli al giorno.

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini A NON PAGARE LE INGIUNZIONI DA QUALUNQUE COMUNE D’ITALIA ARRIVINO. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.