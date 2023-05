"Emozioni e ospitalitÃ  al via del 106Â° Giro d' italia"

L'attesa è finita! Finalmente ho preso il via al 106° Giro d'Italia, questa mattina insieme a Pietro Smargiassi, Consigliere e Presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo, mi sono recato sulla partenza della prima tappa, la Fossacesia Ortona. Mi sono ritrovato catapultato dentro nel tempo, per i miei trascorsi in questo ambiente a me familiare, mi sono sentito a mio agio e ho ritrovato vecchi amici tra cui Francesco Moser, Stefano Allocchi, Vincenzo Nibali ed altri.



Ho girato tra gli stand degli sponsor, passeggiando sul lungomare di Fossacesia in mezzo al pubblico festante, mentre i ciclisti uscivano alla spicciolata per provare il percorso lungo circa 20 Km. La Rai con la sua troupe effettuava le prove di ripresa con i mezzi a disposizione, motociclette ed elicotteri, per trovare i migliori scorci da mostrare ai telespettatori, di un Abruzzo che ha accolto i girini calorosamente in uno scenario naturale stupendo ed in una giornata calda e soleggiata.

I numerosi trabocchi lungo tutto il percorso rendono il paesaggio unico nel suo genere. L'ottima ospitalità della Organizzazione RCS ci ha coccolati con delle leccornie, mentre il conto alla rovescia ci avvicinava alla partenza del primo corridore fissato per le 13,50. Erano presenti numerose autorità, tra cui il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Alle 13:50 Laurens Huys, il primo concorrente, ha aperto ufficialmente il 106° Giro d'Italia. È stata un'esperienza fantastica che ricorderò per sempre. Buon Giro a tutti!