Inni e canti alla Vergine Maria

Nel mese “mariano” e in occasione della ricorrenza dell’apparizione a Fatima, un nuovo appuntamento con il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” diretto da Luigi Di Tullio, una occasione per raccontare i cinquant’anni di Musica Sacra.

Canto e narrazione per descrivere e dipingere in Musica la tenera figura della Vergine Maria, nella sua dimensione umana e divina. Attraverso un repertorio dedicato, questo appuntamento vuole essere una opportunità per accompagnare e favorire la preghiera e la meditazione con un momento intimo e corale al tempo stesso.

Presenta Pino Cavuoti.