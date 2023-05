Per Faga nessun aumento alle aliquote Imu

“Per l’anno corrente non abbiamo provveduto a ritoccare a San Salvo le aliquote Imu. Voglio ribadire l’impegno del Comune di San Salvo nel mantenere inalterati i tributi non applicando alcun aumento alle aliquote per gli immobili. E’ la dimostrazione del costante lavoro dell’Amministrazione del sindaco Emanuela De Nicolis che è sempre vicina alle famiglie e alle aziende attive nel territorio comunale”. A dichiararlo l’assessore ai Tributi Tony Faga che ricorda come il prossimo 16 giugno scadrà la rata d’acconto dell’Imu.

“In questo momento dobbiamo sostenere le famiglie e le aziende – ribadisce l’assessore – anche con questi piccoli ma significativi gesti di vicinanza evitando di applicare aumenti su un bene prezioso come la casa, anche con un’attenzione verso chi ha scelto San Salvo per trascorrere le vacanze investendo nella nostra città”. L’assessore evidenzia come sia a disposizione l’Ufficio Tributi per ogni chiarimento o informazione utile per il pagamento dell’Imu, così come deliberato dal Consiglio comunale lo scorso 5 aprile