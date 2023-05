“Il sostegno a famiglie e aziende si dimostra abbassando le tasse”

“Se l’assessore ai Tributi, Tony Faga avesse realmente voluto sostenere le famiglie e le aziende come lui afferma avrebbe dovuto abbassare l’Imu invece di mantenerla inalterata. In un periodo storico economico come quello che stiamo vivendo, il vero sostegno che si poteva dare era quello di andare incontro ai cittadini di San Salvo abbassando la pressione fiscale. Invece così non è stato”. Ad affermarlo è il consigliere comunale del Partito Democratico, Antonio Boschetti a seguito del comunicato diramato.

“È questa la dimostrazione della scarsa attenzione che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emanuela De Nicolis ha verso i sansalvesi e gli imprenditori sulla scia della precedente amministrazione. Nessun cambio di rotta”, aggiunge Boschetti sottolineando che i “piccoli ma significativi gesti di vicinanza si dimostrano abbassando le tasse non mantenendole inalterate”.



“Siamo ormai fin troppo abituati agli annunci roboanti dell’amministrazione De Nicolis, fatti di comunicati stampa inconsistenti e di un uso spropositato dei social network per pubblicizzare l’immagine del Sindaco, della Presidente del Consiglio e degli Assessori. Ma, onestamente - conclude il leader della coalizione di centrosinistra, Fabio Travaglini - diramare una comunicazione per “non aver fatto qualcosa” ci sembra eccessivo. La nostra coalizione ritiene che, sul tema tasse, i cittadini, i commercianti, gli artigiani e le imprese, meritano un atteggiamento serio e trasparente. Noi sosteniamo da sempre che ci sono ampi margini per ridurre la tassazione e, soprattutto, per rendere efficiente e vicina ai cittadini la gestione della riscossione, oggi affidata ad un ente privato senza minimamente andare incontro alle difficoltà del momento in cui viviamo"