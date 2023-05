Tiziana Magnacca interviene sui grandi eventi

I grandi eventi che richiamano migliaia di persone sono di casa a Vasto e San Salvo. Lo dimostrano le presenze di pubblico e di gradimento. Per non andare troppo indietro nel tempo, come ad esempio l’Air Show con le Frecce Tricolori, basta ricordare il Jova Beach Party dello scorso anno e il Giro d’Italia del 7 e 8 maggio scorsi per dire come queste due città abbiano le carte in regola per fare gioco di squadra. Un gioco di squadra vincente per dar vita a una funzionale e strutturata collaborazione tra i due comuni per diventare punto di riferimento sulla costa adriatica facendo concorrenza a località già affermate.



Considerando, in particolare, che questo pezzo d’Abruzzo fa da naturale cerniera con il Molise, oltre a essere punto di passaggio di importanti arterie stradali e punto privilegiato di collegamento con la costa tirrenica. Le Amministrazioni Comunali di Vasto e di San Salvo devono proseguire nel dialogo istituzionale per individuare assieme le migliori opportunità da mettere in cantiere attraverso azioni più intense e sinergiche. Un’esigenza che avverto, prima di ogni cosa come cittadina di questo territorio, nella consapevolezza che ci saranno oltre agli indubbi ritorni di immagine anche di ritorno economico per tutte le attività commerciali e i privati. Opportunità che nel breve tempo potrebbero creare ulteriori occasioni di sviluppo e quindi di occasione di crescita.



Grandi eventi come efficace strumento di marketing territoriale con l’aumento della domanda che produce indubbi riflessi su una serie di servizi accessori che coinvolgono diversi settori. Ospitando grandi eventi la comunità si arricchisce con nuove conoscenze diffondendo informazioni anche producendo benefici a quanti arrivano nei nostri territori. Infine un grande evento rappresenta un’opportunità unica anche per migliorare le proprie capacità organizzative.