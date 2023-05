SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IL 22 MAGGIO

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta ordinaria il Consiglio comunale per lunedì 22 maggio 2023 alle ore 18:30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 19:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 15.02.2023 e 05.04.2023); Interpellanza per demolizioni scuole Sant’Antonio e San Salvo Marina; Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227, D.Lgs. n. 267/2000; Variante al Piano demaniale marittimo comunale – Adozione; Legge Regionale n. 47 del 28/12/2022 - Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici – Provvedimenti; Servizio di gestione del rifugio canile comunale sito in c.da Prato – provvedimenti; Regolamento sul sistema dei controlli interni (art. 147 e ss D.Lgs n. 267/2000) – modifiche.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.