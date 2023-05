A VASTO NUOVI PUNTI DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE

Sono iniziati i lavori per il posizionamento delle prime due colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Via Circonvallazione Histoniense (parcheggio nei pressi del civico n.501) e in Via Ciccarone (area parcheggio Piazza Robert Baden Powell).

Si tratta di un progetto avviato nel 2021 con la sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune di Vasto e la Be Charge SRL.

“Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni dei veicoli a combustione interna pertanto - ha detto il sindaco, Francesco Menna - abbiamo adottato azioni volte a diffondere la mobilità elettrica per tutelare i cittadini e l’ambiente. Gli impianti installati sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica”.

I lavori stanno interessando l’attivazione di due punti di ricarica, uno in Via Ciccarone (area parcheggio Piazza Robert Baden Powell) e l’altro sulla Circonvallazione Histoniense - dichiara l’assessore alle Politiche per la mobilità, Carlo Della Penna - e poi via via, entro l’estate, secondo quanto ci rappresenta BeCharge, si installeranno le altre, tra Vasto e Vasto Marina. Ringrazio la mia collega, l’assessore Paola Cianci, per il lavoro svolto in precedenza e che, attualmente, stiamo portando avanti con gli uffici”.

“Siamo partiti nel 2020 con il posizionamento, nell’area di Piazzale Histonium, di una colonnina di ricarica di proprietà comunale dichiara l’assessora al Patrimonio, Paola Cianci - che gratuitamente eroga il servizio di ricarica. Ha rappresentato per l’Amministrazione comunale una sorta di start up per valutare la risposta da parte degli utenti che è stata molto positiva e ci ha portato ad implementare le stazioni nel nostro territorio. La mobilità elettrica è ormai una realtà che va sostenuta e promossa con azioni concrete di questo tipo”.