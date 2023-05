CI SONO GIUNTE IN REDAZIONE ALCUNE FOTO ED UN VIDEO CHE DIMOSTRANO COME I TOPI SCORAZZINO TRANQUILLAMENTE A SAN SALVO (SIAMO NEI PRESSI DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI A 50 METRI DALLA VILA COMUNALE).

IL MOTIVO DI QUESTE PRESENZE “TOPICHE” RISIEDE NELLA MANCANZA DI DERATTIZZAZIONE, L'ULTIMA DELLE QUALI FATTA AD OTTOBRE DEL 2022, COME DIMOSTRA UN ESTRATTO DEL SITO COMUNALE CHE PURE PUBBLICHIAMO.

AUSPICHIAMO CHE AL PIU' RESTO PROVVEDA CHI DI DOVERE A CUI TALUNI CITTADINI SI SONO GIA' RIVOLTI