"Nonni Smart" a Scerni

Il prossimo 30 maggio, alle ore 18.30, parte l’iniziativa “Nonni Smart” promossa dal Comune di Scerni attraverso diversi corsi gratuiti, semplici e immediati rivolti agli over sessant’anni che desiderano utilizzare il telefonino e il computer senza difficoltà. A darne notizia è il sindaco Daniele Carlucci e l'assessore alle Politiche sociali Laura Toscano che sottolineano come “tutte le persone over 60 interessate possono iscriversi rivolgendosi all’ufficio del segretariato sociale aperto in Comune il martedì dalle ore 15 alle ore 17 ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 o contattandoci direttamente. Questo è un progetto sviluppato grazie e con l’aiuto dell’Ambito Sociale vastese di appartenenza e quindi rivolto anche alle persone anziane di altri Comuni limitrofi. Ricordiamo – sottolineano Carlucci e Toscano - come oggi sia fondamentale avere dimestichezza con smartphone e web, si tratta tra l’altro di strumenti che consentono di sentirsi meno soli, di mantenere contatti e comunicare più spesso”.

“Sviluppare progetti con gli anziani e le persone sole – conclude l’assessore Toscano - è un obiettivo fondamentale di questa amministrazione ed infatti abbiamo pianificato diverse attività già fatte e da fare con loro e per loro. La comunità scernese è formata da una parte importante di persone over e con loro è doveroso investire risorse e idee”.