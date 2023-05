"Respingo al mittente le accuse infondate..." della Magnacca

Attaccarmi spillette al petto non rientra nella mia natura perché da amministratore quale sono ciò che conta per me è portare a casa il risultato. Solo per onor di cronaca, la pulizia del torrente Buonanotte nel 2017 è frutto della proficua interlocuzione avuta dal sottoscritto e dalla Magnacca con l'allora Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Si è poi convenuto, unitariamente, che fosse il Comune di San Salvo ad indire la gara d'appalto dei lavori.



Non voglio ora certo ricordare all'attuale Presidente del consiglio comunale di San Salvo ed ex sindaco, Tiziana Magnacca le conseguenze di quell'intervento che hanno sí pulito l'alveo del torrente, ma hanno anche portato alla messa sotto sequestro della zona attigua al torrente: area Sic Marina di Vasto, per superficialità e poca competenza. Ma poco importa. Quanto accaduto i cittadini lo ricordano e le telefonate che mi sono giunte in queste ore in merito a questo punto e a quanto realmente accaduto nel 2017 bastano per riportare la verità dei fatti tra i cittadini.

La stampa la lascio a chi vuol far reclami e spot. In merito invece alla sistemazione idraulica e agli interventi necessari, è doveroso sottolineare ed evidenziare che per l’area del Vastese e dell'Alto Vastese, i fondi regionali sono pari a 310mila euro e che dal canto nostro come Provincia abbiamo incrementato tali fondi con risorse proprie dell'Ente di ulteriori 133mila euro per un totale di 443mila euro. Lo stesso importo, e in egual modo ripartito, è destinato anche all'area del Sangro ed alto Sangro, e per il Chietino e bacino Aventino.

Concordo con la Magnacca quanto sia importante la pulizia di fiumi e torrenti per evitare tragedie come quella che ha colpito l'Emilia Romagna e nei confronti della quale mi limito solo a rinnovare vicinanza e solidarietà a tutte le popolazioni colpite. Tutto il resto è superfluo dirlo. Non speculo politicamente sulle tragedie. Ciò che invece mi preme sottolineare ed evidenziare, è che come Provincia il tema della sistemazione idraulica, e non solo, è un tema attenzionato e sul quale, con i consiglieri di maggioranza che ringrazio per il proficuo lavoro che quotidianamente fanno, non intendiamo abbassare la testa o scaricare le responsabilità ad altri. Non ci siamo mai fatti scudo dell'assenza di fondi o di "alchimie normative" per dare risposte alle comunità come invece affermato dalla Magnacca.



Siamo amministratori in prima linea nei nostri Comuni e sappiamo bene quali sono i reali problemi che un ente comunale ha, e come Amministrazione provinciale ci adoperiamo per intervenire su quanto di nostra competenza e ci facciamo anche portavoce delle istanze dei territori con gli Enti superiori. Pertanto, alla luce di ciò respingo al mittente le accuse infondate relative all'incapacità di pensare alle azioni di difesa del territorio da parte di questa Amministrazione provinciale perché così non è. Tanto in questo anno e mezzo alla guida della Provincia abbiamo fatto, tanto c'è ancora da fare e lo faremo, a testa bassa e con operosità grazie anche agli uffici provinciali. Siamo amministratori prima che politici e questo ci porta a guardare in faccia i problemi e a risolverli. Meno polemiche dunque ed attacchi impropri, più lavoro attivo e fattivo. E soprattutto ai cittadini è bene sempre dire la verità, anche perché loro la sanno bene. Le speculazioni fanno solo male a tutti!