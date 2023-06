A San Salvo l’evento conclusivo del progetto Erasmus “Creativity with MBCT”

Il 9 giugno 2023, presso la PMI SERVICES di San Salvo, organismo di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, si terrà il multiplier event del progetto, finanziato dal fondo Erasmus+. L’evento sarà il momento conclusivo tramite il quale il partenariato di progetto condividerà i risultati ottenuti nel corso di due anni di attività e gli sviluppi futuri che scaturiranno dagli strumenti di lavoro realizzati.

Creativity with MBCT ha previsto un programma di attività per potenziare e valorizzare l’abilità e la creatività di donne con disabilità fisica e caregivers femminili che assistono in casa persone con disabilità per conseguire una indipendenza economica. Con il progetto, i partner hanno sviluppato modelli di intervento efficaci per incrementare il benessere delle donne con disabilità e dei loro caregivers mediante terapie cognitive basate sulla Mindfullness, con strumenti di meditazione guidata, per raggiungere la massima soddisfazione personale ed una guida migliore.

Il Progetto ha anche focalizzato la sua attenzione su varie opportunità per assicurare la loro libertà economica e lo sviluppo del loro potenziale tramite la creatività e le arti innovative. Traferire questo potenziale in valori reali contribuirà allo sviluppo dell’individuo come della società, potenziando, di quest’ultima, inclusività e sostenibilità. La partnership di progetto vede 6 organizzazioni di 5 paesi diversi e una durata dei lavori di 24 mesi.

Questi i partner: Turkey, Istanbul Gelişim University (capofila); Greece, Greek Carers Network EPIONI; Italy, PMI Services; Spain, Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social; France, GIP Formation Continue Et Insertion Professionnelle De L Academie De Creteil; e Turkey, Belikdüzü Municipality. Ai partecipanti, previa registrazione, saranno rilasciati attestati di partecipazione. Il programma dei lavori, con inizio alle ore 15:00, si articolerà come di seguito:

Ore 15:00 – Apertura Lavori

Saluti Istituzionali

Marta Elisio Presidente PMI Services Coop. a r. l. Nicola Della Gatta Assessore Politiche Sociali ECAD 07 – Comune di Vasto Francesco Labbrozzi Presidente AGCI Abruzzo

Presentazione del progetto Creativity with MBCT. Gabriele Di Bucchianico – Project Manager

Interventi:

Luciana Farina Imprenditrice sociale Monica Marinari Presidente Associazione “Lory A Colori” Elvira Pellegrino Docente Istituto Omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto” – Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – IPSIA Marialaura Di Loreto Imprenditrice Sociale

Contributi dei Partner Europei (collegamento video)

Melike Çetin Coordinatrice progetto - Istanbul Gelişim University – Istanbul (Turchia) Marina Makri Epioni - Atene (Grecia) Rafa Marset Moreno Kairos - Saragozza (Spagna) Guylane Traorè Academie de Creteil - Creteil (Francia)

Conclusioni. Ore 17:00 - Chiusura Lavori

Info Sito web del progetto: https://creativitywithmbct.eu/ Instagram: @Creativity_mbct Twitter: @Creativity_mbct PMI SERVICES: https://www.pmi-services.it/ Contatti PMI SERVICES telefono: +39 0873 342088 PMI SERVICES email: segreteria@pmi-services.it

Progetto Erasmus + “Creativity with MBCT - Design Thinking and Individual Creativity with Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Economic and Social Crisis: A project for Supporting Women with Physical Disability and Female Caregivers of Disabled Person at Home” - n. Progetto: 2020-1-TR01-KA227-ADU-098491