L’ASD Cammini e Benessere ha organizzato a Vasto (CH), in località Punta Penna, per venerdì 9 giugno prossimo una Camminata a Passo Libero e a passo di Nordic Walking, dal tema “Emilia Romagna “TIN BOTA” – Camminiamo per l’Emilia Romagna”, per poter raccogliere fondi da devolvere per far contribuire a far ripartire le zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dello scorso mese di maggio. “Il ritrovo – spiega Stefano Suriani, presidente del sodalizio e Istruttore Federale della Scuola Italiana di Nordic Walking - è alle ore 18.30 alla casetta situata sulla sommità della scalinata che conduce alla spiaggia di Punta Penna. Alle ore 19.00 in punto, dopo la registrazione dei partecipanti, attraverso un percorso ad anello, su manto in asfalto, brecciato e sabbia, cammineremo a passo libero, oppure per chi è pratico, a passo di Nordic Walking.

Il contributo di partecipazione è di 5 euro e invitiamo tutti i cittadini a prendere parte a questa iniziativa con finalità di beneficenza, precisando che tutto il ricavato sarà devoluto a favore delle zone alluvionate”. Per partecipare, indossando abbigliamento e calzature sportive, è necessario contattare Stefano Suriani al 3476238600.