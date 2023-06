Fabio Travaglini nominato componente esperto del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Con decreto del Ministro degli Esteri, il nostro editore Fabio Travaglini è stato nominato componente esperto del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, in rappresentanza dell’Agci Nazionale. Il CGIE è un organo di consulenza del Governo e del Parlamento su tutti i temi di interesse per gli Italiani all’estero, nonché un punto di incontro dei Comites.



Dopo la nomina, Travaglini ha dichiarato: “Ci saranno molte opportunità di confronto e di crescita, per sviluppare progetti importanti insieme alle comunità dei nostri connazionali all’estero e per valorizzare l’immenso patrimonio della cultura italiana e del Made in Italy in tutto il mondo”