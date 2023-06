PROCLAMATA LA PESCA DI VANITY TOPICO DI SAN SALVO

Domenica 4 giugno scorso sono stati proclamati i bocconotti e la pesca (dolce, non frutto) come topici di Scerni, presentati dalla locale Pro Loco. Sempre la Pro Loco, ma di Montenero di Bisaccia, ha presentato come prodotto topico della cittadina molisana gli spiedoni di ventricina. La cerimonia di proclamazione si è svolta nella Sala consiliare del Comune di Dogliola alla presenza del vice sindaco Antonio Napolitano. Il quale ha presenziato anche alla successiva cerimonia, che si è svolta mercoledì 7 presso il Vanity Cafè, dove è stata proclamata come prodotto topico sansalvese per l’edizione del 2023 la pesca di Vanity al mosto cotto di (Angelico) Travaglini produttori.

La presenza dell’amministratore dogliolese è dovuta al fatto che l’assemblea dei produttori topici ha stabilito che il 7, 8 e 9 agosto si svolgeranno tre serate topiche nella zona industriale di Dogliola: praticamente nell’area prospicente l’area di servizio sulla SS 650 Trignina. Si tratta di un area facilmente raggiungibile sia dalla costa (dalla marina di san Salvo si raggiunge in meno di dieci minuti) e sia dall’area interna ai lati del fiume Trigno (in meno di mezz’ora ci si arriva da Agnone o da Tavenna e da tutti quei Comuni dell’interno, che nella settimana prima del ferragosto pullulano di turisti delle radici). Inoltre si tratta di un’area con ampi parcheggi e che consente alle auto di arrivare e ripartire da est o da ovest senza incrociarsi al bivio della Trignina.

Al momento sono al vaglio degli organizzatori anche altre località che si sono candidate per gli eventi topici, dove potrebbero svolgersi altre serate, ma comunque dopo la tre giorni dogliolese.