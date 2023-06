LA PERONOSPORA STA DISTRUGGENDO I VIGNETI

Le precipitazioni degli ultimi mesi hanno provocato ingenti danni alla produzione agricola in Abruzzo, a causa della proliferazione della peronospora, che sta distruggendo i vigneti. Una situazione allarmante che ha portato alcuni Comuni a deliberare la richiesta dello stato di calamità naturale per i danni subiti dai raccolti ad opera della malattia fungina.

“Mi sono tempestivamente confrontato con l’Assessorato all’Agricoltura e gli uffici competenti, nonché con il Presidente della Commissione Agricoltura, che da subito si sono attivati per mettere in atto azioni per il monitoraggio e il contrasto della peronospora.” Lo afferma il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota. “Oltre ai danni causati dal maltempo, per i quali il Presidente Marco Marsilio - prosegue - ha già presentato la richiesta alla presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, la priorità è quella di tutelare il duro lavoro portato avanti dai nostri agricoltori attraverso soluzioni incisive che la regione ha già intrapreso in tempi rapidi.”