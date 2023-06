L’ Associazione AVI (Alzheimer Vasto Italia) compie 6 anni!!!

In occasione del sesto compleanno di vita (Fondazione 6 giugno 2017) AVI desidera ringraziare chi le è stato vicino e chi ha collaborato alle attività di volontariato in favore delle persone con demenza e dei loro famigliari. In particolare ringrazia il Comune di Vasto e l’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare Nicola Della Gatta per l’ospitalità e il patrocinio, il Rotary Club di Vasto per il sostegno economico, l’Associazione Ricoclaun di Vasto per la collaborazione ai Caffè Alzheimer, Francesco Marchesani e la band Eclipse per i concerti in nostro favore, l’Associazione S. Onofrio per il contributo economico, l’Associazione Carabinieri in congedo e Vigili del fuoco e il Gruppo Teatrale Sperimentale della Torre guidato da

Patrizia Corvino per gli spettacoli in favore di AVI, Amici di Zampa...e tutti i volontari, in particolare i famigliari di malati che non ci sono più ma che continuano a venire e a darci il loro affettuoso sostegno.

I primi tre anni di attività sono stati ricchi di esperienza: Caffe’ Alzheimer ogni 15 gg nei mesi da settembre a giugno e corso di formazione per caregiver di malati con demenza (famigliari, volontari, operatori...), convegno pubblico a giugno sulla malattia ,Caffè Alzheimer Fest a settembre. Poi la pandemia di Covid 19 ci ha costretti a ridurre al minimo le attività, con supporti personalizzati al domicilio e incontri all’aperto presso la Villa Comunale. Finalmente abbiamo ripreso a pieno ritmo da settembre 2022 con lo spettacolo “ Sperimentando su Edipo Re” del Gruppo Teatrale sperimentale della Torre al Teatro Rossetti e quest’anno con un nuovo corso di formazione per caregiver con ben 38 partecipanti terminato il 16 maggio us e con gli incontri di Caffè Alzheimer, nonché un convegno a Casalbordino preceduto da spettacolo teatrale con la collaborazione della Pro Loco.

Purtroppo abbiamo registrato un netto calo di presenze di malati agli incontri di Caffè Alzheimer perché alcuni dei nostri “vecchi amici”ci hanno lasciato, altri sono in fase avanzata di malattia e non più in grado di uscire di casa.

Abbiamo invece avuto adesioni all’Associazione da paesi e città vicine: Casalbordino, Monteodorisio e Lanciano, a dimostrazione del bisogno che il territorio esprime. I dati epidemiologici infatti ci dicono che a Vasto e dintorni ci sono almeno 800-1000 malati in diversa fase di malattia e la letteratura scientifica conferma da anni che i supporti non farmacologici (musicoterapia, stimolazione cognitiva, ballo, attività di gruppo...) sono fondamentali per i malati e che il supporto psicologico lo è altrettanto per i famigliari e i caregiver.