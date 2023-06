IL BULLISMO DI SAN SALVO FINISCE SU REPUBBLICA

San Salvo finisce sul secondo quotidiano italiano: la Repubblica. Ma non per best practices o episodi positivi. Siamo finiti sulle cronache nazionali per l'episodio di bullismo in danno di un diciasettenne. Ricordiamo che, dopo la nota apparsa sulle pagine de il Centro, quotidiano regionale, il capo dell' Opposizione, Fabio Travaglini, allo scopo di scuotere il silente mondo politico e sociale sansalvese, aveva chiesto la convocazione della Commissione Servizi sociali. Che non risulta essere stata convocata.

Anche in questo caso è il silenzio a dominare la scena pubblica. Un silenzio che, tuttavia, non ha impedito che il fatto di cronaca venisse ripreso nientemeno che da la Repubblica.