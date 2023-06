RIPRENDIAMO UNA FOTO SCATTATA DA PEPPINO TAGLIENTE E DALLO STESSO SIMPATICAMENTE COMMENTATA: “VASTO DA HOST A GHOST. PRATICAMENTE SCOMPARSA”.

LA DOGLIANZA DELL'EX SINDACO DI VASTO RIGUARDA LA SUA CITTA. MA PER LE AUTOSTRADE ITALIANE A NON ESISTERE NON E' SOLO VASTO, MA ANCHE SAN SALVO…COME SE LE NOSTRE DUE CITTA' NON AVESSERO AVUTO LA BANDIERA BLU.

ERRORE IN BUONA FEDE O C'E' DELL'ALTRO ?