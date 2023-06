Sei allievi di AURO ZELLI si esibiranno negli studi Rai di Roma il 4 luglio prossimo

L’Associazione Culturale GUNG capitanata dal suo direttore artistico AURO ZELLI, è felice di comunicare che sei dei suoi giovanissimi allievi hanno brillantemente superato le preselezioni per due grossi talent televisivi delle reti nazionali.

Sara Marini, Chiara Mancaniello, Emma Buscaglia, Giorgia Sorrentino, questi i nomi delle giovanissime vastesi e Fabio Tascone, sansalvese, avranno l’opportunità di esibirsi negli studi di Roma il 4 luglio per il provino che consentirà loro l’eventuale accesso alla trasmissione Rai: The Voice Kids a Milano. Ma non finisce qui, fra le tantissime proposte, venerdì 28 giugno, Alessandra Truddaiu parteciperà ai provini di Amici.

Grande soddisfazione per la nostra Associazione che attraverso il M°Auro Zelli, ormai da diversi anni, forma in maniera seria e professionale i giovanissimi talenti attraverso i suoi corsi di Canto Creativo, SongWriting e Dizione e Fonetica. Non ci resta che stringerci calorosamente a questi meravigliosi ragazzi e fargli un grosso in bocca al lupo, con l’augurio e la speranza di rappresentare al meglio il territorio vastese.