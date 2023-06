Collisioni: Schubert vs De AndrÃ© a Vasto

Che storia della musica verrebbe raccontata se si cercassero corrispondenze tra musicisti che hanno vissuto in epoche completamente diverse? Domenica 25 giugno, alle ore 21:00,

con l’incontro fra Schubert e De André, prenderà il via la stagione estiva di Collisioni, una serie di spettacoli concerto organizzati da Identità Musicali, un’associazione culturale

di dimensione regionale che da due anni sostiene le carriere di giovani musicisti dalla formazione classica, creando occasioni lavorative dentro e fuori la regione Abruzzo.

“Un’idea accessibile e inclusiva della musica classica che ha riscontrato la piena adesione di questa Amministrazione Comunale, andando a impreziosire l’offerta culturale della stagione estiva e donando a Vasto l’opportunità di essere il palcoscenico privilegiato della passione e dell’estro musicale di giovani artisti abruzzesi – hanno sottolineato il sindaco

Francesco Menna e l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta".

Ad accogliere il frutto dell’incontro-scontro fra Schubert e De André saranno i Giardini d’Avalos, dove lo spettacolo metterà in scena un confronto sulla parola, giocando sul rapporto tra musica e poesia, sulla forza comunicativa che si genera dall’incontro fra note e versi. I personaggi nati dalla penna di Fabrizio De André trovano dei compagni di viaggio in quelli dei lieder di Franz Schubert, fino a scoprire di avere un’anima e un carattere affini. Collisioni debutterà, così, in un percorso attraverso i testi dei due artisti, dal Winterreise

di Franz Schubert ai classici di De Andrè come Marinella o La Canzone dell’Amore Perduto.