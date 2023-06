"L'OSPEDALE DI VASTO È A RISCHIO CHIUSURA"

Quanto sta accadendo negli ultimi giorni all'ospedale di Vasto è serio e preoccupante . “Una situazione al limite, che rischia il collasso. Al netto delle prestazioni sanitarie che non sono più garantite, con settimane e settimane di attesa per una visita, si aggiunge anche la seria situazione del Pronto soccorso con una pesante carenza di personale. Solo 8 medici su 15 sono in servizio - dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna - in un periodo tra l'altro estremamente difficile, con una stagione estiva iniziata e con la presenza di molteplici turisti che affollano il litorale di questo lembo d'Abruzzo, dimenticato e abbandonato dalla Regione che continua a fare annunci e proclami e nessun fatto. A rischio c'è la salute dei cittadini.

Tutto ciò è inammissibile. Convocherò già dalla giornata di oggi - ha concluso Menna - il Comitato ristretto dei sindaci per affrontare con urgenza tale problematica. Con la salute dei cittadini non si scherza”.