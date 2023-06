A SCERNI LA PROTEZIONE CIVILE SI ARRICCHISCE DEL GRUPPO BASCHI AZZURRI

“L’associazione Baschi Azzurri Abruzzo ODV di Vasto apre il suo primo distaccamento a Scerni”. A renderlo noto è il sindaco Daniele Carlucci che ringrazia sia Presidente dei Baschi Azzurri Abruzzo Eustachio Frangione sia il coordinatore del Distaccamento di Scerni Massimo Ranalli per il protocollo sottoscritto. La convenzione – spiega il coordinatore di Scerni Massimo Ranalli – si è resa necessaria al fine di portare avanti il servizio di antincendio (AIB) con i nuovi parametri stabiliti dalla Regione Abruzzo. Da anni come gruppo di Protezione Civile portiamo avanti la prevenzione e l’intervento in caso di incendi attraverso uno specifico ruolo di monitoraggio delle aree a rischio, avvistamento e allertamento. Infatti continueremo in questo modo nel fondamentale ruolo di supporto ai Corpi istituzionali come Vigili del Fuoco e Guardia Forestale dello Stato impegnati nelle operazioni di spegnimento.

L’organizzazione Scernese - sottolinea Eustacchio Frangione - mantiene operativo il suo storico e glorioso gruppo comunale per i servizi interni al proprio Comune e svolgerà come nostro distaccamento quelli in convenzione con la regione Abruzzo così da rafforzare il servizio e fare prevenzione in maniera più attenta sull’intero territorio. La prevenzione ed il controllo del territorio nei mesi estivi – conclude il sindaco Daniele Carlucci – sono indispensabili e fondamentali per salvaguardare il nostro territorio e come Amministrazione comunale continueremo a potenziare tale servizio”.